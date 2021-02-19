اقتصادية أم القيوين تغلق سوبرماركت مخالفاً لإجراءات الطوارئ

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

أغلقت الدائرة الاقتصادية في أم القيوين بالتعاون مع الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أم القيوين "سوبر ماركت" في منطقة أم الثعوب الصناعية، لعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وذلك حرصا على سلامة الزوّار والعاملين.

تكثيف

وكثفت الدائرة منذ بداية الشهر الجاري من الحملات التفتيشية على الأسواق والمتاجر وكافة المؤسسات التجارية للتأكد من مدى التزام تلك المحال بالإجراءات والتدابير التي حددها الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الامارة، حيث أعلنت من قبل عن إغلاق 3 مؤسسات وتحرير مخالفات لـ 110 مؤسسات أخرى.

وشددت دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات من المنشآت التجارية، وذلك بالتواصل عن طريق الخط الساخن الذي حددته الدائرة.

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