شرطة دبي توعي طلبة المدارس بـ "الاستخدام الأمثل لشبكات العالم الرقمي"

المصدر: وام

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مجلس شرطة دبي الطلابي بمركز حماية الدولي، وبالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات محاضرة عن بُعد بعنوان "الاستخدام الأمثل لشبكات العالم الرقمي " قدمها المهندس الدكتور عبد الله الزرعوني، بمشاركة 720 طالبا وطالبة من مختلف المدارس، والتي تهدف إلى زيادة الوعي لدى الطلبة حول الاستخدام الأمثل لشبكات العالم الرقمي، وكيفية التعامل معها، حيث لاقت المحاضرة تفاعلا كبيرا من الطلاب.

وتطرق المهندس الزرعوني خلال المحاضرة إلى أفضل الممارسات في استخدام الأجهزة الإلكترونية، ومواقع الإنترنت وقنوات التواصل الاجتماعي، ومنصات ‏‏الألعاب الإلكترونية‏، وقدم للطلبة شرحاً حول طرق الحفاظ على المعلومات الخاصة أثناء ‏‏استخدامهم للإنترنت، والتأكيد من عدم التحدث مع الغرباء أو مراسلتهم أو إرسال أي ‏‏معلومات شخصية لهم‎.‎

من جانبه، أشاد العقيد عبد الله الخياط مدير مركز حماية الدولي بجهود المنظمين والشركاء لإنجاح هذه المحاضرة وموضوعها الهام الذي تناول الاستخدام الأمثل لشبكات العالم الرقمي وكيفية استخدامها، مؤكدا أهمية توعية الطلاب من أية مخاطر متوقعة في مجال الانترنت.

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