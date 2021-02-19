إسلامية الشارقة" تفتتح مسجدين في مدينة كلباء

المصدر: وام

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة مسجدين، في مدينة كلباء وذلك ضمن سلسلة الجهود التي تقوم بها الدائرة لترجمة رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في الاهتمام بعمارة المساجد وتوفير الأجواء الإيمانية للقاطنين في الإمارة.

وشيد مسجد حارثة بن النعمان الذي يقع في منطقة الساف، على مساحة أرض إجمالية تبلغ 3000 متر مربع، ويتسع لـ 800 مصلٍ، حيث بني وفق الطراز المعماري الإسلامي الممزوج بالطابع الحديث، وتعلوه قبة دائرية ومنارة بارتفاع 17.30 متر، مع وجود المرافق الخدمية من دورات المياه والميضأة وسكن للإمام وآخر للمؤذن.

أما مسجد الأنوار، فيقع في منطقة الدحيات، وشيد على مساحة أرض إجمالية تبلغ 3136 مترا مربعا، ويتسع لـ 460 مصلٍ ومصلية، منها 60 للنساء، حيث بني على الطراز المعماري الإسلامي الممزوج بالطابع الحديث، وتعلوه قبة دائرية ومنارة بارتفاع 29.75 متر، وتضم أرض المسجد المرافق الخدمية من دورات المياه والميضأة وسكن للإمام وسكن آخر للمؤذن.

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