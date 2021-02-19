طقس الإمارات غداً.. غائم وفرصة لسقوط أمطار خفيفة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود البلاد غدا طقسا غائما جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والشرقية، ورطب ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، خاصة على البحر، مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن حركة الرياح تكون شمالية غربية / 15 - 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س

وأوضح أن موج البحر في الخليج العربي يكون مضطربا فيما يحدث المد الأول عند الساعة 18:10 والمد الثاني عند 06:48 ، والجزر الأول عند الساعة 13:07 والجزر الثاني عند الساعة 23:20.

أما بحر عمان فيكون خفيف الموج حيث يحدث المد الأول عند 17:30 و المد الثاني عند الساعة 02:11 ، والجزر الأول عند الساعة 10:01 والجزر الثاني عند الساعة 21:03 .

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا :

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 27 18 80 35

دبي 28 19 85 35

الشارقة 28 17 80 30

عجمان 27 18 85 30

أم القيوين 30 17 75 35

رأس الخيمة 29 16 70 30

الفجيرة 29 19 85 35

العين 29 17 60 20

ليوا 27 16 85 40

الرويس 23 19 80 30

السلع 24 18 85 35

دلما 23 18 80 40

طنب الكبرى 24 19 80 35

طنب الصغرى 24 19 80 35

أبو موسى 24 19 80 35

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