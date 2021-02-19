إغلاق محل وإيقاف عامل استخدم آلة تقطيع لتنظيف أظافره في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

سارعت بلدية الفجيرة إلى إغلاق محل خالف فيه عامل آسيوي قوانين واشتراطات الصحة والنظافة العامة، في إحدى الاسواق الشعبية بإمارة الفجيرة.

جاء ذلك بعد انتشار مقطع فيديو للعامل على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يستخدم آلة تقطيع الخضراوات والفواكه في تنظيف أظافره، في منظر يضر سلامة المستهلك وصحته، واتُّخذت ضده أشد العقوبات.

وصرح المهندس محمد سيف الافخم، مدير بلدية الفجيرة لـ"البيان"، بأن فرق التفتيش والرقابة تحركت على الفور إلى موقع المحل، حيث تم إغلاقه على الفور واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق العامل.

وشدد مدير البلدية على أنهم لن يتهاونوا مع أي منشأة لا تلتزم بالقوانين والاشتراطات الصحية، وستتخذ بحقها الإجراءات اللازمة، وأن على جميع المنشآت المعنية التقيد بالقرارات التي تصدر من البلدية.

وأكد أن البلدية حريصة على إلزام المنشآت بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي من شأنها الحفاظ على الصحة العامة للمجتمع والالتزام بضوابط واشتراطات السلامة الغذائية، والالتزام بقواعد الصحة والنظافة العامة.

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