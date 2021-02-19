"طرق دبي" تؤكد حرصها على تطوير العلاقات الاستراتيجية مع القطاع الخاص

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت هيئة الطرق والمواصلات سعيها الدائم إلى مواءمة وتطوير إطار متكامل لدعم الشراكات مع القطاع الخاص، وتحسين البيئة التنظيمية المتعلقة بتنفيذ شراكات طويلة الأمد، وذلك بهدف جذب شركاء عالميين و الاستثمار الأجنبي؛ وقد باشرت الهيئة بتطوير حلول ذكية ومبتكرة لطرح فرص شراكة جديدة في الاستثمار والتمويل في قطاع التنقل. وفي هذا الاطار، قال إبراهيم الحداد، مدير إدارة الشؤون التجارية والاستثمار بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة: إن سعي الهيئة لترسيخ وتعزيز علاقاتها الاستثمارية الاستراتيجية مع القطاع الخاص، يتواكب مع إطلاق قيادتنا منصة "استثمر في دبي"، وهي المنصة الرقمية الموحّدة لتأسيس الأعمال ، والتي تعتبر تجربة فريدة لمزاولة الأعمال بنمط ينسجم مع أسلوب دبي الذكي، لتكون بذلك أكبر منصة موحّدة تمنح المستثمرين فرصة الحصول على رخص تجارية وبدء الأعمال خلال دقائق معدودة، وبأسلوب سهل وفعّال .

و أوضح بأنه خلال عام 2020 تمكنت الهيئة من استقطاب استثمارات أجنبية من خلال مشاريع شراكة نوعية مع شركات عالمية للاستثمار في البنية التحتية و تطوير الخدمات المقدمة لمستخدي وسائل النقل العام، وفق نماذج شراكة بناء وتشغيل وتمويل (BOFT) ، من عدة دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا تجاوزت مليار درهم، تمثلت على سبيل المثال بمشروع المظلات المكيفة لركاب حافلات المواصلات العامة، مشروع "اتحاد 71 ".

وأضاف الحداد: إن الهيئة تلعب دوراً فعّالاً للمساهمة في تنفيذ رؤية الحكومة الرشيدة، وتبذل مساعي حثيثة ضمن خطتها المتكاملة لتحفيز جذب الشراكات العالمية في مجال الابتكار وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في التنقل والبنية التحتية، من خلال العمل على تطوير واجهة استثمارية رقيمة ذكية خاصة في الهيئة تهدف لدفع عجلة نمو الاقتصاد وتطوير قطاع النقل، و تعزيز تنافسية الخدمات التي تقدمها الهيئة.

وأوضح أن الواجهة الرقمية المخطط اطلاقها خلال النصف الثاني من 2021، تساهم في تعزيز استقطاب الاستثمار الأجنبي و الشراكات و ستتيح المنصة فرصة لإشراك القطاع الخاص لتبادل الأفكار و الابتكار في المشاريع من خلال النشاط التشاركي عبر المنصة، مما يساهم في التنبؤ المستقبلي باحتياجات الشركاء والاستجابة لبناء شراكات مستدامة فعالة وخلق فرص استثمارية جاذبة للمستثمرين.

وأكد الحداد أن تعزيز دور هيئة الطرق والمواصلات في محور الشراكات مع القطاع الخاص ينطلق من رؤية وتوجهات قيادتنا الرشيدة بضرورة توسيع آفاق التعاون المستدام ؛ من خلال توفير اجراءات مبسطة ومرونة؛ و فتح قنوات تواصل تفاعليه أمام المستثمرين، وذلك لتحفيز قطاع الاعمال و دعم بناء شراكات مستدامة تحقيقا لغايات الهيئة الاستراتيجية.

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