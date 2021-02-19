"كهرباء دبي" تحقق خفضاً إضافياً في الانبعاثات الكربونية

المصدر: دبي ــ البيان

حققت مبادرة "الحياة الذكية" منذ أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي في شهر يوليو من العام الماضي وحتى شهر يناير 2021 وفورات وصلت إلى 179.5 مليون كيلووات ساعة من الكهرباء و 67.7 مليون جالون من المياه، بما يعادل وفورات بقيمة 52.6 مليون درهم.

وارتفعت نسبة التبني الرقمي للمبادرة إلى 100%، فيما سجلت 1.24 مليون زيارة رقمية تفاعلية، وأسهمت في خفض 15,643 طن من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

وبلغت نسبة ثقة المتعاملين بالمبادرة 92%، بينما وصلت نسبة رضاهم إلى 98%. كما أسهمت المبادرة في تحسين إنتاجية الموظفين بنسبة 27%، في حين بلغت نسبة جودة الخدمة 94%.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن مبادرة "الحياة الذكية" تدعم جهود الهيئة المتواصلة لرفع مستوى الوعي بمفاهيم الاستدامة وترشيد استهلاك الموارد لدى المتعاملين وتقليل التكلفة عليهم وخفض البصمة الكربونية، والمساهمة في تحسين كفاءة أداء وسرعة العمليات الداخلية، إضافة إلى تقديم خدمات ذكية ذات قيمة مضافة تسهم في تخفيض الجهد والوقت.

وتنسجم "الحياة الذكية" مع مبادرة "دبي الذكية" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي أذكى مدينة في العالم، واستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه والتي تهدف إلى تخفيض الطلب بنسبة 30% بحلول 2030.

وأثنى معالي الطاير على استجابة أفراد المجتمع الإيجابية لمبادرات الهيئة وإقبالهم على الاستفادة من الخصائص الذكية التي توفرها الهيئة لتشجيع سكان دبي على اتباع نمط حياة واعٍ ومسؤول في استهلاك الكهرباء والمياه، والحد من الهدر والإسراف ليصبح مفهوم الترشيد ثقافة مجتمعية وسلوكاً يومياً.

وتعتمد مبادرة "الحياة الذكية" على بيانات الشبكة الذكية والذكاء الاصطناعي والشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص، لتمكين المتعاملين من فهم ومراقبة وترشيد استهلاكهم بشكل لحظي واستباقي لمساعدتهم على تجنب الاستهلاك غير المتوقع. ويمكن للمتعاملين بعد تسجيل دخولهم إلى حساباتهم الخاصة لدى الهيئة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي وتحديث ملف "نمط الاستهلاك"، متابعة اللوحة الرقمية الخاصة بهم لمراقبة استهلاكهم، والتعرف أكثر على شرائح التعرفة للمتعاملين من القطاع السكني ونصائح الترشيد ووضع خطتهم الترشيدية.

وتتيح المبادرة كذلك للمتعاملين عبر برنامج "نهجي المستدام" مقارنة استهلاكهم مع استهلاك المنازل المماثلة، والاستفادة من العروض التي توفرها الهيئة ضمن "متجر ديوا" لتعزيز التحكم بالاستهلاك واستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة والمياه.

وتتيح الهيئة للمتعاملين ممن لديهم عدادات كهرباء ومياه ذكية مراقبة استهلاكهم والحصول على تقارير استهلاك سنوية وشهرية ويومية، واختيار التاريخ والوقت الذي يناسبهم لإجراء زيارة ميدانية وتحديد المكان بدقة، والاستفادة من أداة تعقب شاملة لحالة طلب الخدمة. ومن خلال خاصية "خارج المنزل"، تتيح المبادرة أيضاً استلام تقارير يومية أو أسبوعية عبر بريدهم الإلكتروني، خلال فترة تفعيلهم للخدمة أثناء تواجدهم بعيداً عن المنزل.

علاوة على ذلك، توفر الهيئة خدمة "إشعار باستهلاك مرتفع للمياه" والتي تندرج ضمن مبادرة الاستجابة الذكية لمساعدة المتعاملين على اكتشاف أية تسريبات في توصيلات المياه بعد العداد.

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