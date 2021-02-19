محمد بن زايد وحميد النعيمي يبحثان قضايا الوطن والمواطنين

المصدر: عجمان- وام

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في استراحة الصفيا بمنطقة مشيرف في عجمان، صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.

وتبادل سموهما خلال اللقاء الأحاديث الأخوية حول عدد من القضايا، التي تهم الوطن والمواطنين وسبل توفير جميع مقومات العيش الكريم للمواطن، إضافة إلى تعزيز مسيرة التنمية الشاملة، التي تشهدها الدولة في جميع المجالات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

حضر اللقاء سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

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