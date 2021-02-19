محمد بن راشد: الاستكشاف المشترك للمريخ يعمّق المعرفة بأسراره

المصدر: دبي-البيان

هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الولايات المتحدة ووكالة الفضاء الأمريكية بنجاح هبوط مركبتها «المثابرة» على سطح المريخ، وأضاف سموه: استكشاف علمي مشترك للكوكب الأحمر سيعمّق المعرفة البشرية حول أسراره وماضيه ومستقبله، وذلك في تدوينة نشرها سموه على حسابه الرسمي في «تويتر»، جاء فيها: «انضمت اليوم (أمس) بعثة جديدة من كوكب الأرض للكوكب الأحمر.. نهنئ الولايات المتحدة ووكالة الفضاء الأمريكية بنجاح هبوط مركبتها «المثابرة» على سطح المريخ.. استكشاف علمي مشترك للكوكب الأحمر سيعمّق المعرفة البشرية حول أسراره وماضيه ومستقبله».

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