اللجنة العليا الدائمة برأس الخيمة تناقش نتائج مؤشرات الإنتاجية

المصدر: (رأس الخيمة- البيان)

استعرض اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة رئيس اللجنة العُليا الدائمة نتائج الشكاوى والمقترحات عن عام 2020 ومناقشة مستهدفاتها لعام 2021، ونتائج مؤشرات الإنتاجية عن النصف الثاني للعام 2020، والتقرير الإحصائي الأمني، ونتائج مراجعة العمليات الإدارية الرئيسية المستوى الأول. بتطوير العمل الحكومي وتعزيز مسيرة التحول الرقمي، وصولاً لتحقيق الهدف الذي وضعته لتوسيع نطاق التحول الرقمي للخدمات الحكومية، لتسهيل حياة الناس وخدمة مجتمع الإمارات.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العُليا الدائمة الثاني عن بُعد، بحضور أعضاء اللجنة العُليا الدائمة برأس الخيمة.

وقال اللواء علي النعيمي: إن المسرعات الحكومية أصبحت منهجية معتمدة في دولة الإمارات، لمواجهة تحديات نوعية وتطوير العمل عبر تسريع إنجاز الحلول المشتركة التي تتكامل فيها أدوار الجهات الحكومية، وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات وتقديمها للمتعاملين، من خلال قنوات رقمية موحدة، تختصر الوقت والجهد، وتوفر الخدمة بسهولة ويسر.

وثمن رئيس اللجنة العليا الجهود الكبيرة، التي تبذل من الأعضاء وإنجازاتهم في تطوير أفضل الخدمات لأفراد المجتمع في ظل الظروف الاستثنائية، التي يواجهها العالم بسبب جائحة «كورونا»، بهدف رفع وتيرة تحقيق أهداف الأجندة الوطنية ومؤشرات أدائها، وتسريع الخدمات والسياسات والبرامج، من خلال مساحات مخصصة ومبتكرة لتحقيق نتائج عالية وملموسة مستدامة.

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