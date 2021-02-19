رئيس وزراء إقليم كردستان العراق يلتقي قنصل الإمارات

المصدر: أربيل - وام

التقى مسرور بارزاني، رئيس مجلس وزراء كردستان العراق، سعادة أحمد الظاهري قنصل عام دولة الإمارات لدى إقليم كردستان العراق. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية المتميزة، التي تربط دولة الإمارات وجمهورية العراق الشقيق، وإقليم كردستان على وجه الخصوص، وسبل تطويرها في كافة المجالات، وتبادلا وجهات النظر حول آخر التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأعرب مسرور بارزاني عن اعتزازه بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات بين إقليم كردستان العراق ودولة الإمارات، مؤكداً حرص قيادة الإقليم على تعزيزها في مختلف المجالات. من جهته، أكد الظاهري حرص قيادة دولة الإمارات على توطيد أواصر الأخوة والتعاون بينهما، والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية إلى أعلى المستويات.

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