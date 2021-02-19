محاكم دبي تحقق إنجازات لافتة لـ«إعداد الدعاوى» 2020

المصدر: (دبي - البيان)

تمكنت إدارة إعداد الدعاوى في محاكم دبي، خلال العام الماضي، من تحقيق إنجازات رائدة من حيث تطوير إجراءات العمل والتسهيل على المتعاملين، رغم الجائحة التي مر بها العالم إثر فيروس كورونا المستجد، وذلك سعياً إلى تقديم خدمات قضائية ميسرة للمتقاضين، وفق أرقى المعايير للوصول إلى رؤيتها محاكم رائدة متميزة عالمياً.

وأوضح عدنان الحمادي، مدير إدارة إعداد الدعاوى في محاكم دبي، أن إدارة الدعاوى رغم كل الصعوبات التي واجهتها خلال أزمة كوفيد، تمكنت من تحقيق نتائج إيجابية في عام 2020، فقد بلغت عدد الدعاوى المنظورة في إدارة إعداد الدعاوى (15 ألفاً و744) دعوى، حيث بلغ معدل زمن تحضير الدعاوى (23 يوماً)، كما بلغ إجمالي الدعاوى المحجوزة أو المؤجلة للحكم من أول جلسة (5 آلاف و 692) دعوى.

وأضاف الحمادي أنه خلال تلك الفترة تم تفعيل دوائر مكتب إدارة الدعوى عن بعد بنسبة 100%، ويأتي ذلك ضمن جهود محاكم دبي في مواكبة التطورات بإنشاء قنوات ذكية تعمل على تقديم خدمات ميسرة للمتقاضين، مما يسهل عليهم متابعة الإجراءات القضائية بمكتب إدارة الدعوى دون الحاجة للحضور والمراجعة، إضافة إلى انه سوف يعطي مؤشراً إيجابياً ومحفزاً لمزيداً من العمل والبذل من أجل مواصلة مسيرة التميز والريادة في كافة الخدمات المقدمة للمتقاضين، الأمر الذي يؤكد على اهتمام وحرص الدائرة في ترجمة رؤية القيادة الرشيدة في اسعاد المتعاملين، وذلك استناداً إلى عوامل الإبداع والابتكار، انطلاقاً من فهمٍ واضح لاحتياجات المتعاملين بما يواكب طموحاتهم ويلبي رغباتهم.

ونظراً لتلك الجهود والإجراءات الاحترازية في مكافحة الجائحة تم وضع خطة عمل شاملة تلبي احتياجات المتعاملين والموارد البشرية وتم تحقيق ما نسبته 90% من رضا الموظفين في إدارة إعداد الدعاوى.

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