35 مليوناً كلفة الفرع الـ39 بضاحية الزبير لتعاونية الشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

افتتح ماجد الجنيد الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة، الفرع الـتاسع والثلاثين للتعاونية في منطقة الزبير على مساحة 7000 م2، وكلفة تصل إلى أكثر من 35 مليون درهم، وذلك استكمالاً لإنجازاتها المستمرة في إمارة الشارقة، ويضم ما يقارب 15000 صنف غذائي وغير غذائي.



وتوجه ماجد الجنيد بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة، على دعمه الدائم، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم إمارة الشارقة، على متابعته الدائمة، كما تقدم بالشكر إلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والمساهمين، وجميع العاملين، على افتتاح الفرع التاسع والثلاثين لتعاونية الشارقة.



مواكبة

وأكد أن تعاونية الشارقة تعمل على مواكبة النمو الاقتصادي المتسارع بإمارة الشارقة، حيث تنطلق بخطط استراتيجية مستقبلية نحو بناء منظومة اقتصادية كبرى في قطاع التجزئة، لتكون لها الريادة في السوق المحلي كونها أكبر التعاونيات وأقدمها في الدولة في تقديم الخدمة التعاونية على مدار 43 عاماً.



وأوضح الجنيد أن إنشاء فرع الزبير يأتي تنفيذاً لتوجيهات مجلس إدارة الجمعية، بإنشاء فرع يخدم أهالي منطقة الزبير والمناطق التي تجاورها، ويوفر فرص عمل للمواطنين والمواطنات، ويعد استكمالاً للخطة الاستراتيجية، التي وضعتها التعاونية والمتمثلة بالانتشار في ربوع إمارة الشارقة كافة، وتقديم الخدمة التعاونية لأكبر شريحة من المواطنين والمقيمين على حد سواء.



وأوضح الرئيس التنفيذي أن الفرع يقع في ضاحية الزبير على مساحة 7000 م2، ويضم ما يقارب 15000 صنف غذائي وغير غذائي، وسيتضمّن الأقسام المركزية التي ستزود جميع الفروع، بداية من الخضراوات والفواكه، حيث تم تخصيص الباحة الخلفيّة لاستلام المحاصيل من المزارعين المحليين، لخدمتهم بما يسهّل عليهم عملهم، وسيقوم فريق الموظفين بتنظيفها وتجهيزها وتغليفها وتعليبها، لتصل طازجة وبأعلى معايير النظافة إلى الفروع.



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