أنور قرقاش: قوة الإمارات الناعمة نموذج ريادتها وإلهامها

المصدر: (دبي - البيان)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن ريادة الإمارات وإلهامها هو في جوهره انعكاس طبيعي لنجاح نموذجها وتميّزه، وأضاف: قوة وجاذبية النموذج هو القوة الناعمة للإمارات، وتبني النموذج في المنطقة شهادة نعتز بها وندرك أن اتساع دائرة الازدهار والتسامح والانفتاح هو لصالح المنطقة ولصالح الإمارات.

جاء ذلك في تغريدة لمعاليه نشرها على حسابه في «تويتر» قال فيها: «ريادة الإمارات وإلهامها هو في جوهره انعكاس طبيعي لنجاح نموذجها وتميّزه، وتبنّي النموذج في المنطقة شهادة نعتز بها وندرك أن اتساع دائرة الازدهار والتسامح والانفتاح هو لصالح المنطقة ولصالح الإمارات، قوة وجاذبية النموذج هو القوة الناعمة للإمارات».

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