وزير الصناعة التركي يهنئ الإمارات بنجاح مسبار الأمل

المصدر: (أبوظبي - وام)

قدم مصطفى وارانك، وزير الصناعة والتكنولوجيا بالجمهورية التركية، التهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة بنجاح مسبار الأمل في دخول مداره حول كوكب المريخ وإشادته بالمهمة. وقالت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، خلال تغريدة لمعاليها على حسابها الرسمي في «تويتر»: «نعتقد أيضاً أن استكشاف الفضاء كان دائماً وسيلة لبناء الجسور وتعزيز التفاهم البشري الجماعي».

وعبّرت عن أملها في نجاح مهمة تركيا إلى القمر عام 2023، وأكدت أنها ستزيد من مساهمة المنطقة في مجال استكشاف الفضاء جاء ذلك في تغريدة لمعاليها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» رداً على تهنئة وارانك في تغريدة له على «تويتر»، والتي أكد فيها أن دولة الإمارات استثمرت في هذه المهمة لفترة طويلة، وأن كل اكتشاف جديد في الفضاء يعزز التعاون الدولي لخدمة السلام العالمي. وقالت معاليها: «شكراً وارانك».

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