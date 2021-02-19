«تسليح القابضة» الإماراتية تكشف عن شراكات عالمية في «آيدكس»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

كشفت مجموعة «تسليح القابضة» الإماراتية عن عزمها الكشف عن شراكتها مع مجموعة من العلامات التجارية العالمية الرائدة في السوق الدولية، وذلك خلال مُشاركتها في الدورة الخامسة عشرة من معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس ونافدكس2021».

وتعتزم المجموعة إفساح المجال أمام العديد من العلامات التجارية العالمية لدخول السوق المحلية والعمل داخل الدولة، وتقديم أحدث ابتكاراتها المتطوّرة في مجال الدفاع. وذلك من خلال مشاركتها في أكبر معرض ومؤتمر دفاعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإبرازاً لمكانتها كأفضل منصة لتقديم الأحدث في مجال الدفاع، تستعد مجموعة «تسليح القابضة» الإماراتية، جنباً إلى جنب مع شركائها الرئيسيين، لتقديم عروض رائدة لا يُمكن إغفالها من خلال توفير أرقى المُنتجات والخدمات للعارضين والضيوف الحاضرين في هذا الحدث العالمي المميز.

وعبرت المجموعة عن فخرها بجذب شركة Guardiaris السلوفينية، والتي تُعدّ إحدى الشركات المتخصصة في مجال تطوير منتجات التدريب المحاكي للواقع. من خلال رؤيتها الرائدة التي تسعى إلى توفير أفضل تدريب في بيئة واقعية لاكتساب أرقى مستوى من المهارات والخبرة للحراسة والحماية، تضمن العلامة التجارية مع فريقها من المُتخصصين في البرمجة، تقديم أدوات تدريب متطوّرة وأنظمة للمُحاكاة فعّالة ومناسبة من حيث التكلفة لا مثيل لها في جميع الأسواق العالمية.

منتجات

وتشمل منتجات الشركة الرئيسية أنظمة التدريب المتنقلة، ومحاكاة الأسلحة المختلفة، ومحطات الأسلحة عن بعد. كما ستجلب الشركة معها إلى منصة جناح مجموعة «تسليح القابضة» الإماراتية، أبرز منتجاتها «المركبات القتالية» المختلفة، التي تشتهر باستخداماتها المُتعدّدة، محاكاتها للواقع الحقيقي، وقدرتها الفائقة على تدريب الفصائل، والمدربين، والمدفعي والقائد وغير ذلك من مختلف التدريبات العسكرية.

كما تعرض شركة Fratelli Tanfoglio، وهي شركة تصنيع إيطالية لخطوط الأسلحة الرياضية والدفاعية والعسكرية الشهيرة على الصعيد العالمي، أحدث مجموعة من الأسلحة النارية عالية الجودة تمّ تطويرها من مواد مُبتكرة، والتي يتم توزيعها حصرياً عبر مجموعة «تسليح القابضة» الإماراتية. وتُعدّ هذه الأسلحة الخيار المفضل لدى قوات الشرطة والمتخصصين الأمنيين.

وتفتخر شركة «Armament Systems & Procedures» بإنتاجها لأحدث الأجهزة الموثوقة من قبل المتخصصين العسكريين المميزين لأكثر من أربعة عقود من عملها في دعم القوات التي تعمل على توفير الحماية للمجتمعات. وبفضل تصميمات منتجاتها المبتكرة ووظائفها الفائقة القوّة، يُمكن للزوار الحصول على الإمدادات التكتيكية عبر مجموعة متميزة من المنتجات المتاحة خلال المعرض مثل الهراوات، والقيود، وأدوات الدفاع، ومعدات الإضاءة والتدريب.

وتأكيداً على شهرتها الرائدة في إنتاج أحدث التقنيات للتدريب التكتيكي الفعال والواقعي مع استخدام الرقابة المتقدمة، ستعرض شركة Simgun النمساوية أجهزة تدريب قتالية احترافية. وتُسهم مجموعة منتجات الشركة المتطورة في توفير تدريب واقعي فعّال عالي الدقة لقوات الشرطة والوحدات الخاصة والوكالات الأمنية الخاصة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز