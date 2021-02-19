أنظمة ليزر عالية الطاقة في «ربدان 8x8»

المصدر: (أبوظبي - وام)

أعلنت شركة «الجسور» المتخصصة في مجال الآليات المدرعة في الإمارات والمورد الحصري لآلية ربدان 8x8 القتالية، أمس عن تعاونها مع «ريثيون الإمارات» و«ريثيون إنتليجنس آند سبيس» لإدراج نظام سلاح ليزري عالي الطاقة في منصة ربدان 8x8 من شركة «الجسور».

وتتولى «إيرث»، الشركة التي تعمل في مجالات البحث والتطوير والهندسة ودمج الأنظمة التكنولوجية وتعد الشركة الشقيقة لـ«الجسور» ضمن مجموعة ايدج، مسؤولية التكامل بين آليات ربدان ونظام الليزر المتقدم فيما سيتم عرض المركبة المتكاملة في جناح مجموعة ايدج خلال فعاليات معرض الدفاع الدولي آيدكس 2021.

وتعد مركبة ربدان 8x8 المدرعة من الجيل التالي، منصة متقدمة وجاهزة للمهام تم بناؤها بهدف تحقيق مجموعة من الأهداف المنوعة. وتتميز المركبة بقدرتها العالية على التحرك في البر والبحر، كما تتوفر بعدة أشكال وخصائص ويمكن تجهيزها بمستويات مختلفة من الحماية المدرعة لضمان تحقيق الميزة التكتيكية والتقنية.

ويتم تشغيل نظام سلاح الليزر عالي الطاقة من «ريثيون إنتليجنس آند سبيس» من خلال التقنيات التي تستخدم الفوتونات أو جزيئات الضوء لتنفيذ المهام العسكرية. يستخدم المنتج المتطور مستشعراً متقدماً كهربائياً وبصرياً يعمل بالأشعة تحت الحمراء لاكتشاف وتحديد وتتبع التهديدات المتعددة، وخصوصاً تلك القادمة من المركبات الجوية غير المأهولة «الطائرات بدون طيار». وبمجرد استهداف الطائرات غير المتعاونة، صُمم النظام ليقوم بالاشتباك وتحييد هذه الطائرات بسرعة ودقة.

وتتمثل إحدى أهم مزايا أنظمة الليزر من «ريثيون إنتليجنس آند سبيس» في دقتها التي لا تضاهى. وعند توصيلها بمصدر طاقة مناسب، تُظهر هذه الأنظمة عمقاً مفتوحاً لمخزن الذخيرة، وهذا يعني إمدادات غير محدودة تقريباً من الذخيرة. ولإكمال هذه الدقة الفائقة، يمثل الليزر خياراً منخفض التكلفة لكل طلقة، ما يجعله حلاً مثالياً للتهديدات منخفضة التكلفة مثل تلك التي تشكلها الطائرات بدون طيار.

ويتمتع نظام سلاح الليزر بقدرة عالية على البقاء مع توفير تغطية بزاوية 360 درجة في حزمة صلبة يمكن توسيعها لتلائم متطلبات المهمة، وهذا يشكل ميزة إضافية تعزز ملاءمة هذا النظام لمركبات «ربدان» البرمائية.

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