وصول أولى القطع البحرية إلى أبوظبي للمشاركة في «نافدكس 2021»

المصدر: (أبوظبي – موفق محمد )

وصلت إلى أبوظبي، صباح أمس، الدفعة الأولى من القطع العسكرية البحرية المشاركة في الدورة السادسة من معرض الدفاع البحري «نافدكس»، والذي يعقد بالتزامن مع معرض الدفاع الدولي «أيدكس 2021» ويبدأ أعماله بعد غد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وأعلن العميد الركن بحري فهد ناصر الذهلي، المتحدث الرسمي لمعرض الدفاع البحري «نافدكس 2021»، أن الإمارات ستدشن خلال المعرض عدداً من السفن البحرية التي ستدخل الخدمة ضمن أسطول البحري الذي تمتلك الدولة، لافتاً إلى أن حجم المشاركة الكبيرة في الدورة الحالية التي تعقد في ظل الظروف الاستثنائية يشهدها العالم من جراء جائحة «كورونا»، يعد دليل على ثقة العالم بقدرة وإمكانيات الإمارات على تنظيم مثل هذه الأحداث العالمية المهمة.

وأشار خلال الجولة التي نظمتها اللجنة المنظومة بمناسبة بدء وصول القطع البحرية المشاركة في معرض الدفاع البحري «نافدكس 2021» إلى مرسى «أدنيك» صباح أمس، إلى أن المساحة التي تم تخصيصها للمعرض بلغت نحو 82 ألف متر مربع، سيتوزع عليها أكثر من 70 شركة عارضة محلية وعالمية.

استقبال

وتفصيلاً، وصلت صباح أمس، الدفعة الأولى من السفن الحربية المشاركة في معرض الدفاع البحري «نافدكس 2021» والتي ضمت 6 سفن تمثل 4 دول هي مملكة البحرين، وجمهورية باكستان، والبحرية الملكية البريطانية، ودولة الإمارات، حيث تم استقبالها رسمياً مع دخول السفن قناة المصفح المائية، وصولاً إلى الرصيف البحري المقابل لمركز أبوظبي الوطني للمعارض، حيث تقام فعاليات أيدكس ونافدكس 2021 ابتداء من يوم الأحد المقبل.

وجرت عمليات الاستقبال بنقل ممثلي وسائل الإعلام على متن يخت «الرحبة» من الرصيف البحري مقابل مركز أبوظبي للمعارض وعلى مسافة سير بالزورق لمدة ساعتين، حيث تم الالتقاء مع السفن الحربية القادمة إلى أبوظبي في عرض البحر.

ونوه العميد الركن بحري فهد ناصر الذهلي بأن إجمالي عدد السفن التي رست على ميناء «نافدكس» بلغت 6 سفن تمثل 4 دول هي مملكة البحرين، وجمهورية باكستان، والبحرية الملكية البريطانية، ودولة الإمارات، على أن يصل إجماليها مع بدء المعرض إلى 17 قطعة بحرية.

وتتنوع السفن المعروضة بين كاسحات الألغام وزوارق الصواريخ وزوارق الدورية، وسفن الإمداد وزوارق البحث والإنقاذ.

ومع بدء وصول السفن الحربية إلى الرصيف البحري، عزفت فرقة موسيقى القوات المسلحة معزوفات ترحيباً بالسفن، وهو بروتوكول بحري لاستقبال السفن العسكرية المشاركة في المعرض.

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