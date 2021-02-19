«الإلكترونيات المتقدمة» السعودية تستعرض أنظمة القيادة والسيطرة

المصدر: (الرياض - وام )

أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة - إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية، عن مشاركتها ضمن الجناح السعودي في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2021». ومن المقرر أن تعرض شركة الإلكترونيات المُتقدّمة أحدث تقنياتها ومنتجاتها العسكرية في معرض آيدكس 2021 .

كونها إحدى الشركات في مجال الدفاع والفضاء، والمتخصصة في تقديم خدمات وأنظمة وحلول ذات مستوى عالمي في مجالات التقنية، والحرب الإلكترونية، ومنظومة القيادة والتحكم والاتصالات والاستطلاع C4ISR، والأمن السيبراني. وتأكيداً على دورها الهام والتزامها في المساهمة بتوطين 50 في المائة من الإنفاق العسكري والأمني للمملكة وفق مستهدفات أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وتُعرض الشركة في جناحها بالمعرض خدمات وحلول وأنظمة متعددة في مجالات الحرب الإلكترونية، وأنظمة C4ISR «القيادة، والتحكم، والاتصالات، والحوسبة، والاستخبارات، والمراقبة، والاستطلاع» والأمن السيبراني بما في ذلك الراديو عبر نظام ربط الشبكات «RoIP» ونظام الاتصال قصير ومتوسط المدى «SDR» والزوارق غير المأهولة «USVs» ونظام الذكاء الإلكتروني الاستخباراتي ذو النطاق الواسع «ELINT»، كما ستسلط الشركة الضوء على حلولها الرائدة في مجال الأمن السيبراني مثل جهاز صمام البيانات ومركز عمليات أمن المعلومات «SOC» ونظام المعلومات الأمنية وإدارة أحداث الأمن السيبراني «SIEM»، بالإضافة إلى تقنياتها المتقدمة بما في ذلك مدار ونظام مكافحة الطائرات بدون طيار ونظام الرصد الجوي «AOS».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز