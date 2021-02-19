«اجتماعية الشارقة» تعزز مبادراتها

المصدر: (الشارقة - وام)

تعكف الإدارة التنفيذية لشؤون خدمة المجتمع بدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، على ترك بصمة مجتمعية من خلال تنفيذ وتبني برامج ومبادرات ومشاريع تستهدف شرائح المجتمع في الشارقة، عبر 3 إدارات تتمثل في إدارة التلاحم المجتمعي، والتثقيف الاجتماعي، الرخص الاجتماعية.

يأتي ذلك بهدف ضمان تحقيق الرفاه والازدهار الاجتماعي وتعزيز الحياة الكريمة لمختلف أفراد المجتمع.

وأكدت الدائرة أنها تسعى إلى الوصول إلى مختلف أفراد المجتمع بشكل مباشر، لما يمثله المجتمع بأفراده ومؤسساته من شراكة أساسية في إنجاح مختلف أنشطتها المجتمعية وفقاً لنهجها الحديث الساعي إلى تعزيز مختلف خدماتها التي تعزز الرفاه الاجتماعي، لا سيما أنها مستمرة في تقديم خدماتها عبر مختلف الوسائل التقنية والإلكترونية.

وقالت خلود أحمد النعيمي المدير التنفيذي لشؤون خدمة المجتمع؛ إن الدائرة تضع خدمة المجتمع من أولوياتها الراسخة، حرصاً منها للوصول إلى كافة أفراد المجتمع ومختلف فئاته العمرية عبر مختلف الوسائل والبرامج والمنصات التقنية المتنوعة، مستعينة ببنيتها التقنية المتطورة في توصيل رسالتها.

تلاحم

وذكرت أن إدارة التلاحم المجتمعي يندرج تحتها مركز الشارقة للتطوع وقسم المسؤولية المجتمعية؛ حيث يتولى المركز مهمة تنظيم العمل التطوعي ونشر ثقافته بين أفراد المجتمع ومؤسساته من خلال طرح الفرص التطوعية واستقطاب المتطوعين في تنفيذها؛ سعياً لخلق بيئة تنظيمية أكثر مرونة تسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي بالتعاون مع الجهات الحكومية في الإمارة، فيما يقوم قسم المسؤولية المجتمعية بتنفيذ المبادرات والأنشطة التي تخدم المجتمع وتعود عليه بالنفع والفوائد، تعزيزاً لقيم التكافل والتماسك المجتمعي بين أفراد المجتمع ومؤسساته؛ والعمل على تحقيق الاستدامة البيئية والمجتمعية والتعليمية.

وانطلاقاً من دورها تجاه تعزيز الثقافة المجتمعية، تقدم إدارة التثقيف الاجتماعي عبر قسم التوعية والتدريب الاجتماعي، ومركز الاستشارات الاجتماعية، باقة من البرامج التثقيفية الاجتماعية والأسرية والوقائية والإنمائية، بالإضافة إلى البرامج التوعوية تهدف إلى استقرار الأسرة والمجتمع، من خلال تقديم المحاضرات والورش التثقيفية ضمن أربعة برامج أساسية هي «غرس القيم الأخلاقية النبيلة» و«الوقاية والحماية» و«التوعية الهادفة»، و«البرامج التثقيفية للفعاليات المجتمعية والمهرجانات».

ويستفيد من البرامج مختلف فئات أفراد المجتمع، حيث يتم استهداف الأطفال وأولياء الأمور وطلبة الجامعات وبقية أفراد المجتمع، عبر منصات التواصل التقنية والبث الحي عبر حسابات الدائرة على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك بغية تعميم الفائدة من خلال الوصول إلى شريحة واسعة من المجتمع.

خدمة

وتدير خدمة ترخيص مزاولة المهن الاجتماعية في إمارة الشارقة إدارة الرخص الاجتماعية بهدف تقنين المهن الاجتماعية وتنظيم آلياتها، وقصرها على الأشخاص المهنيين المؤهلين أكاديمياً وعملياً، وبما يحقق الارتقاء بالخدمات الاجتماعية والأداء المتميز، وذلك انطلاقاً من رؤية الدائرة إلى نحو مجتمع يتمتع بالرفاهية والأمن والاستقرار الأسري والاحتواء الاجتماعي، حيث يتم منح المهنيين الاجتماعيين وثيقة تسمح لهم بمزاولة المهن الاجتماعية وفقاً للاشتراطات اللازمة.

وفي سبيل منح الرخصة يتم إجراء مقابلات مع المهنيين؛ حيث تم إجراء مقابلات عن بعد؛ مع عدد من المتقدمين بطلب للحصول على رخصة مهنية لمزاولة المهن الاجتماعية في الإمارة، باستخدام تقنية التواصل الافتراضي، وذلك تماشياً مع التدابير الوقائية والاحترازية المتبعة في الدولة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)

وتتيح الإجراءات التي تتبعها لجنة ترخيص المهنيين الاجتماعيين؛ مقابلة مجموعة من الفئات المتمثلة في فئة الاختصاصي الاجتماعي، ومعلم التربية الخاصة، والمرشد النفسي، والمعالج النفسي، واختصاصي نفسي تربوي، واختصاصي نفسي مدرسي، واختصاصي نفسي زوجي أو أسري، بالإضافة إلى اختصاصي علم النفس الجنائي.

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