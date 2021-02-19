17 جهة في الفجيرة تشارك بـ «الإمارات تبتكر»

المصدر: (الفجيرة - وام)

تشارك إمارة الفجيرة في «الإمارات تبتكر 2021» الحدث الأبرز في مجال الابتكار والمبتكرين الذي ينظم تحت شعار «الإمارات تبتكر» للاستعداد للخمسين ويستمر لمدة أسبوع بمشاركة 17 جهة حكومية وخاصة. وأكد محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري رئيس اللجنة المحلية المنظمة لفعاليات «الإمارات تبتكر 2021»: "أن مشاركة إمارة الفجيرة في هذا الحدث الوطني تأتي إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.

بأهمية نشر ثقافة الإبداع والابتكار في الدولة.

بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار.

وأوضح الضنحاني أن دورة هذا العام، تختلف عن الدورات الماضية كونها تأتي في ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الجهات المشاركة ستنظم 40 فعالية والتي تتنوع ما بين الافتراضية بنسبة 70 ‎%‎، في حين أن الفعاليات الأخرى والتي تحتاج إلى حضور فعلي تكون مغلقة ومقتصرة على موظفي الجهات المشاركة.

وتتنوع فعاليات أسبوع الابتكار التي تنطلق 21 ـ 27 فبراير ما بين مختبرات ابتكار وورش عمل ومحاضرات افتراضية ومعارض وعروض ابتكار ومسابقات في منصات التواصل الاجتماعي للجمهور، بالإضافة للملتقيات الافتراضية، كما تم التركيز من قبل الجهات المشاركة على تضمين ابتكارات الطلبة والموظفين في فعالياتهم من خلال العروض الافتراضية عبر منصات التواصل الاجتماعي وشاشات العرض.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز