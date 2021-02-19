فارس المزروعي يبحث مع السفيرة الأسترالية العلاقات الشرطية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

بحث اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، مع هايدي فينامور، سفيرة كومنولث أستراليا لدى الدولة، عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بالعمل الشرطي والأمني.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي أجراه مع السفيرة الأسترالية والوفد المرافق، في مركز أبوظبي للمعارض، بحضور العميد ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد.

للعلوم الشرطية والأمنية، والعميد محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي، والعقيد خلفان عبد الله المنصوري مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي بشرطة أبوظبي، ومن الوفد الأسترالي أوسنات أورين سكرتير أول، وجين ديكينسون محققة مشرفة وضابط ارتباط أول الشرطة الفيدرالية الأسترالية، وتيم ستاينتون محقق رقيب في الشرطة الفيدرالية الأسترالية.

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