وفد الشعبة البرلمانية يشارك في اجتماعات «البرلمان العربي»

المصدر: (دبي - البيان)

يشارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في أعمال اجتماعات لجان البرلمان العربي، وجلسته الثالثة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي، التي تبدأ اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة، وتستمر حتى الاثنين المقبل.

يضم الوفد: محمد أحمد اليماحي نائب رئيس البرلمان العربي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد بوشهاب السويدي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.

وتناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، فيما تناقش لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية الإطار العام لتقرير الحالة الاقتصادية في الوطن العربي، ومقترح رؤية برلمانية، بشأن مواجهة التداعيات الاقتصادية لمواجهة «كورونا».

ويناقش المشاركون في اجتماعات لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، إعداد تقرير شامل حول جهود الدول العربية في التعامل مع جائحة «كورونا»، ويطلعون على تقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2020.

ويبحث أعضاء لجنة الشؤون التشريعية وحقوق الإنسان تعديل النظام الداخلي للبرلمان العربي، وآلية توحيد التشريعات العربية، ويطلعون على التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في العالم العربي خلال العام المنصرم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز