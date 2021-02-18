محمد آل خاجة: الإمارات وإسرائيل متحدتان في إنقاذ الأرواح وإنهاء «كوفيد 19»

المصدر: دبي - البيان

أكد محمد محمود آل خاجة، سفير الدولة في إسرائيل، أن الإمارات وإسرائيل متحدتان في إنقاذ الأرواح وإنهاء «كوفيد 19»، وأضاف أن البلدين يتصدران العالم في برامج اللقاحات. جاء ذلك في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: «دولة الإمارات ودولة إسرائيل تتصدران العالم في برامج اللقاحات ضد #كوفيد_19. نحن نتعلم من بعضنا البعض ونتشارك هذه المعرفة مع العالم. هذا ما يجلبه السلام. الإمارات وإسرائيل: متحدون في إنقاذ الأرواح وإنهاء كوفيد-19، وعودة فتح اقتصاد بلدينا بأمان».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز