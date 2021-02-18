وزير تركي يهنئ الإمارات بنجاح مسبار الأمل

المصدر: البيان الإلكتروني

أشاد وزير الصناعة والتجارة التركي مصطفى فارانك بنجاح مهمة الإمارات نحو المريخ، مؤكداً أن نجاح دولة الإمارات في مهمة مسبار الأمل تستحق التقدير.

وقال الوزير التركي في حسابه على تويتر: "كل اكتشاف جديد في مجال الفضاء لديه القدرة على تعزيز التعاون الدولي بما يعود بالنفع على السلام عالمياً، مضيفا أن نجاح دولة الإمارات في مهمة " مسبار الأمل"، التي تم الاستثمار فيها لمدة طويلة، تستحق التقدير.. تهانينا!".

من جانبها شكرت معالي سارة الأميري، وزيرة دولة للعلوم والتكنولوجيا، قائد الفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، الوزير التركي في حسابها الرسمي على "تويتر"، موكدة أن "مجال استكشاف الفضاء لطالما كان وسيلة لمد الجسور وتعزيز فهمنا البشري الجمعي".

وتمنت معاليها النجاح لتركيا في رحلتها الاستكشافية نحو القمر عام 2023، وهو ما يزيد من حجم مساهمة المنطقة في جهود استكشاف الفضاء.

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