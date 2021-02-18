شرطة أم القيوين تنوه بتركيب رادارات بمنطقة النيفة

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

نوهت القيادة العامة لشرطة أم القيوين، على كافة السائقين، بضرورة التقيد بالسرعات القانونية الموضحة على اللوحات المرورية، والتي تفيد بتحديد السرعات في طرق منطقة النيفة، وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة مرتادي تلك الطرق.

وبينت القيادة العامة لشرطة أم القيوين، أنه سوف يتم تركيب عدد من أجهزة مراقبة السرعات (رادارات) في منطقة النيفة، والتي سوف يتم تحديد عددها، ووقت تركيبها لاحقاً، مطالبة السائقين بضرورة الانتباه لذلك، والتقيد بالسرعات القانونية المبينة في الطرق، تجنباً للمخالفات، وللمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.

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