شرطة المنطقة الشرقية تكرم مواطناً لشجاعته في إنقاذ غريق

المصدر: الشارقة - البيان

كرم العقيد دكتور علي الكي الحمودي مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية المواطن سالم سعيد حمود الدرعي، لشجاعته وإقدامه على إنقاذ شخص من الغرق في مياه البحر بمدينة كلباء بحضور المقدم دكتور وليد خميس اليماحي رئيس مركز شرطة كلباء الشامل.

وتعود تفاصيل الحادث، عندما شاهد الدرعي أثناء تواجده مع أسرته على شاطئ البحر، شخصاً في البحر يلوّح بيده طالباً النجدة بعد ما أخذته التيارات البحرية إلى الداخل، فانطلق مسرعاً حتى وصل إلى الغريق الذي كان يصارع الموت، وتمكن من إنقاذه وأجرى له الإسعافات الأولية اللازمة، لحين وصول الإسعاف الوطني.

اشادة

وأشاد العقيد دكتور الحمودي، بإقدام المواطن الدرعي وشجاعته، وأثنى على مبادرته القيمة في إنقاذ حياة إنسان، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار اهتمام شرطة الشارقة بتفعيل دور الشراكة المجتمعية، وبث روح التعاون من أجل بسط الأمن والأمان.

ونوه بالدور الكبير الذي يقوم به أفراد المجتمع ومساهمتهم الفاعلة في الارتقاء بمسؤوليتهم المشتركة اتجاه أمن المجتمع عبر تعاونهم المثمر مع الأجهزة الأمنية بعدم التردد والتراجع في إنقاذ ومساعدة أي شخص، مما يعكس الصورة الإيجابية في خدمة المجتمع.

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