«بيت الخير» تحشد الجهود الخيرية عبر «وَيُربي الصَّدقات»

المصدر: (دبي – رامي عايش)

أطلقت جمعية «بيت الخير» أمس، حملتها الرمضانية الجديدة «وَيُربي الصَّدقات»، التي تستمر حتى نهاية الشهر الفضيل، لحشد الجهود الخيرية وتمويل برامجها ومشاريعها للوفاء بالتزاماتها وإسعاد أكبر عدد من الأسر المنتفعة ومحدودة الدخل والحالات المتضررة من جائحة «كورونا».

وفي مؤتمر صحافي عقدته الجمعية وسط التزام بإجراءات التباعد الجسدي، برئاسة مديرها العام عابدين العوضي، وبحضور ميرزا الصايغ، عضو مجلس الإدارة، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، مؤسس هيئة آل مكتوم الخيرية، الشريك الاستراتيجي للجمعية، أعلنت عن تخصيص ميزانية إجمالية للحملة بقيمة تقدر بنحو 64 مليون درهم لسد حاجة قرابة 560 ألف مستفيد.

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