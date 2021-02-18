أول سفير للإمارات في إسرائيل يطلق حسابه على «تويتر»

المصدر: (دبي - البيان)

أعرب محمد محمود آل خاجة، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في دولة إسرائيل، عن تطلعه للعمل مع المسؤولين الإسرائيليين لتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، ونشر قيم السلام والتعايش بين شعبي البلدين.

وأطلق آل خاجة حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، ودوّن: «يسعدني إطلاق حسابي الرسمي على موقع تويتر كأول سفير لدولة الإمارات لدى دولة إسرائيل.. أتطلع إلى العمل مع المسؤولين الإسرائيليين لتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، ولنشر قيم السلام والتعايش بين شعبي البلدين».

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