165 مبتعثاً من شرطة دبي بأرقى الجامعات المحلية والعالمية

المصدر: دبي - البيان

هنأت القيادة العامة لشرطة دبي، مُبتعثها لدراسة الدكتوراه في جامعة كامبريدج، الرائد محمد علي المري، لفوزه بالدورة الثالثة لجائزة الإمارات عن فئة «الطالب المُبتعث المميز»، التي تم الإعلان عن نتائجها أول من أمس، برعاية وحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وأثنى العميد الدكتور صالح عبدالله مراد عبدالله، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، على الجهود الاستثنائية التي بذلها الطالب المُبتعث الرائد محمد علي المري.

والذي يرأس مشروع «الجينوم العربي» المختص بجمع وتحليل العينات الموثقة للطفرات الوراثية بين الشعوب العربية، مؤكداً أن فوزه بالدورة الثالثة لجائزة الإمارات يُعد مصدر فخر واعتزاز للقيادة العامة لشرطة دبي، ونتيجة لحرص القيادة العامة والتوجيهات الحثيثة والدائمة من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، للاستثمار في العنصر البشري وتأهيليهم وتمكينهم في مختلف المجالات الأمنية والشرطية عبر ابتعاثهم في أرقى الجامعات المحلية والعالمية لتحقيق التطلعات المستقبلية في مختلف التخصصات العلمية.

وأكد أن القيادة العامة لشرطة دبي لديها الآن 165 مبتعثاً بنظام التفرغ الكامل بواقع 45 في الدكتوراه و28 في الماجستير و92 في البكالوريوس، وأن حصاد الابتعاث في شرطة دبي وصل إلى 1034 مبتعثاً، وهذا نابع من حرص القيادة العامة لشرطة دبي على احتضان كوادر وطنية حاصلة على أعلى الدرجات العلمية في مختلف المجالات العلمية.

من جانبه، أكد المقدم الدكتور منصور البلوشي، مدير إدارة البعثات والاستقطاب بالإدارة العامة للموارد البشرية، أن القيادة العامة لشرطة دبي توفر لمُبتعثيها خارج الدولة أدوات ذكية للتواصل المُستمر كمنصة إيفاد الهادفة لتلبية كافة خدماتهم على مدار الساعة إلى جانب توفير مجالس داعمة تستثمر في قدراتهم كمجلس الطلبة المُبتعثين بما يحقق الدعم المنشود، ويخلق بيئة إبداعية وابتكارية تسمح لهم باستشراف المستقبل الأمني.

دعم القيادة

ومن جانبه، تقدم الرائد محمد علي المري بالشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي على دعمها اللامحدود له عبر ابتعاثه لدراسة الدكتوراه، ولترؤسه لمشروع «الجينوم العربي» إلى جانب دعمه للمشاركة وإعداد الملف الخاص بالدورة الثالثة لجائزة الإمارات، وهو ما ساهم في حصوله عليها، مؤكداً أن هذا الدعم يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على دعم كافة مُبتعثيها ليساهموا في تحقيق الإنجازات النوعية في مختلف المجالات التي تُفيد العمل الشرطي، والوصول إلى تحقيق الريادة والتميز والصعود إلى منصات التتويج.

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