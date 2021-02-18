مستشفى خليفة التخصصي برأس الخيمة يعيد البصر إلى شاب مواطن

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

تمكن الفريق الجراحي بمستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة، إحدى مبادرات رئيس الدولة، من إعادة البصر لشاب مواطن يبلغ من العمر 18 عاماً، بعد إصابته عن طريق الخطأ بأداة حادة في منزله، تسببت في تمزق قرنية وإعتام عدسة العين اليمنى، وقد نجح قسم العيون من إعادة بصره بعد تدخلات جراحية عدة تكللت بالنجاح.

وأوضح الدكتور ايوي سيوك هان استشاري طب العيون، إن المريض أصيب بجسم حاد بشكل غير مقصود أثناء تواجده في المنزل، مما نتج عنه ثقب عينه اليمنى والتي تسببت في عدم قدرته على الرؤية، وفور وصوله للمستشفى تم تشخيصه بتمزق القرنية بشكل منحني على شكل حرف (اس)، كما تم الكشف عن وجود إعتام في عدسة العين، وبعد الاستشارة مع فريق العمل الطبي تم إجراء إصلاح التمزق الأولي، ولم يكن إصلاح تمزق القرنية وملتحمة العين بالسهل بسبب الشكل المنحني للتمزق، بالرغم من ذلك تمكنا من إصلاح القرنية والصلبة بشكل جيد دون أي مضاعفات.

وأضاف: بالرغم من نجاح جراحة الإصلاح الأولى، إلا أن بصره كان ضعيفاً بسبب إعتام عدسة العين، انتظرنا استعادة القرنية وملتحمة العين لعافيتها أكثر من 4 أشهر من خلال المتابعة الدورية مع المريض، وذلك للحصول على أفضل نتيجة للجراحة الثانية، وبعدها تم إصلاح قزحية العين لتقليل المضاعفات وحفظ الأنسجة الأصلية قدر الإمكان، ومع مرور الأيام تحسن بصر المريض بشكل تدريجي حتى وصل للرؤية الصحيحة دون مضاعفات، مما كان له الأثر الإيجابي على صحة المريض وأفراد أسرته.

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