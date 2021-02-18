مستشفى القاسمي يجري 3 عمليات بالطباعة رباعية الأبعاد

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكدت الدكتورة نورة سالم ممارس جراحة التجميل والحروق بالليزر رئيس قسم التطوير المهني وقسم الطب التجديدي بمستشفى القاسمي بالشارقة أنه تم إجراء 3 عمليات مستعصية، بقسم الطب التجديدي بالطباعة رباعية الأبعاد، حيث تستغرق العملية الواحدة 45 دقيقة، ومنها حالة للقدم السكرية، وأخرى لجرح مفتوح إثر مضاعفات عملية تجميلية.

والحالة الثالثة لجرح مفتوح إثر تقرح، وذلك من خلال استخدام جهاز لطباعة نسيج رباعية، من خلال استخلاص الدهون الذاتية من المرضى، حيث يتم شفط دهون، بما يعادل 80 إلى 100 ملم تحت تخدير موضعي، ومن ثم تنظيفها من الشوائب واستخدامها حبراً في الطابعة رباعية الأبعاد لطباعة نسيج القدم السكرية.

تنظيف

وأضافت أن العملية الأولى أجريت لمريضة في الثلاثينات من عمرها، تم إدخالها للمستشفى وكانت تعاني من خراج في القدم، فتم إجراء عملية تنظيف الخراج من قبل قسم الجراحة العامة، وبعدها تم تحويلها إلى قسم جراحة التجميل، فأجريت عملية تنظيف للجرح، ومن ثم عملية طباعة نسيج رباعية باستخدام «dr Inviv»، مبينة أن تلك التقنية تستخدم في علاجات كثيرة في الجروح، مثل تغطية الجروح المستعصية والقدم السكرية والحروق والبتر، ما يقلل مدة بقاء المريض في المستشفى، لأنها تعتبر من عمليات اليوم الواحد.

تحفيز الأنسجة

وقالت رئيس قسم التطوير المهني ووحدة الطب التجديدي بمستشفى القاسمي: إن مركز الطب التجديدي الجديد يسهم بشكل فاعل في علاج العظام والجروح والتجميل والمسالك البولية، في ظل النجاح الذي حققه العلاج التجديدي من ناحية إعادة نمو وتحفيز الأنسجة المتضررة في الجسم عن طريق الخلايا المستخلصة من دهون المرضى أنفسهم، كما تم استحداث بروتوكول خاص لعلاج الجروح بالليزر، عن طريق 5 قياسات خاصة بطريقة مبتكرة تؤدي إلى تحفيز الكولاجين والخلايا لالتئام الجروح، وبالتالي تقليل الندبات الناتجة عن الجروح، كما يحتوي المركز على جهازي ليزر وكبسولتين للعلاج بالأكسجين عالي الضغط وغرفة لليزر.

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