خدمات جديدة من الحكومة الإلكترونية برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - وام

أعلنت هيئة الحكومة الإلكترونية في رأس الخيمة إطلاق خدمات ذكية جديدة تُمكن المتعاملين من إنجاز معاملاتهم الحكومية عن طريق التطبيق الذكي لإمارة رأس الخيمة (mRAK)، حيث تشمل هذه الخدمات كلاً من دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة النيابة العامة.

ويبلغ عدد الخدمات الذكية التي تم إطلاقها أخيراً نحو 48 خدمة ذكية لدائرة النيابة العامة و13 خدمة ذكية لدائرة التنمية الاقتصادية وذلك لتغطية احتياجات المتعاملين في الإمارة مما يعكس حرص حكومة رأس الخيمة على تعزيز مكانة الإمارة التنافسية وتحسين جودة الخدمات.

ومن أبرز الخدمات التي تم إطلاقها لدائرة التنمية الاقتصادية: (الدفع، وتجديد الرخص، وحجز اسم تجاري، ومحاكاة الرسوم). أما بالنسبة لأهم خدمات دائرة النيابة العامة فهي احتساب مدة التوقيف، وطلب تظلم في أمر الحفظ، وطلب إرفاق مستندات في الدعوى الجزائية، واستلام رخصة القيادة، وغيرها.

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