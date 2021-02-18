بلدية دبي تفوز بجائزة في مجال الاستدامة وإعادة استخدام المياه المعالجة

المصدر: دبي - البيان

فازت بلدية دبي بجائزة عالمية في معيار «الاستدامة» عن مبادرة البرنامج المتكامل والمستدام لإعادة استخدام المياه المعالجة في إمارة دبي في محطة معالجة مياه الصرف الصحي بجبل علي.

هدف

وتهدف المبادرة الفائزة إلى تعزيز معايير الاستدامة في مجال إعادة استخدام المياه المعالجة، حيث تم رفع الطاقة الإنتاجية لمعالجة مياه الصرف الصحي من 300,000 متر مكعب يومياً إلى 675,000 متر مكعب يومياً، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك الطاقة المستخدمة بنسبة 25% من الكلفة التشغيلية، كما تم تحقيق إمكانية إزالة الفوسفور من مياه الصرف الصحي التي تمنع تكاثر الطحالب الضرورية لعملية معالجة مياه الصرف الصحي في بحيرات المحطة.

خطوة

ويأتي حصول بلدية دبي على هذه بجائزة DuPont Safety على المستوى العالمي خطوة رائدة للدائرة في مجال إنجاز المشاريع الحيوية وتشغيلها، وذلك بما يتناسب مع مفاهيم الاستدامة المعتمدة عالمياً، إضافة إلى كونها حافزاً كبيراً لمتابعة الاطلاع والدراسة والاستنباط من أفضل الممارسات العالمية، ما يؤكد حرص البلدية على تجسيد الدعم الحكومي اللامحدود للمشاريع الهامة والحيوية، التي تعزز من المكانة المتفردة التي تحتلها الإمارة في مختلف المجالات والقطاعات.

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