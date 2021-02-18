ساب تكشف عن أول مُنتج مطوّر في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

تكشف ساب السويدية خلال مشاركتها في آيدكس 2021 عن أول منتج قامت بتطويره في الإمارات.

المنتج الجديد هو عبارة عن كاميرا متينة تعمل بالأشعة تحت الحمراء تحت اسم (RCAM-IR)، وتتميز الكاميرا بتصميم متين وقوي يتناسب مع البيئات الصعبة والوعرة. تمثل الكاميرا باكورة المنتجات العديدة التي تنوي الشركة تطويرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتهدف ساب من خلال تطوير تلك المنتجات إلى تزويد الدولة والمصنعين في المنطقة بحلول إلكترونية متقدمة وموثوقة.

تتيح كاميرا (RCAM-IR) خيارات متنوعة من مجالات الرؤية مما يجعلها مناسبة لنظام تحسين رؤية السائق (DVE) وأنظمة الوعي الظرفي المحلي (LSAS). وتعد النسبة المتزايدة من الوعي الظرفي أو الإلمام بالحالة التي توفرها كاميرا (RCAM-IR) جزءاً من باقة الحماية الذاتية التي يتم تصميمها للتقليل من المخاطر التي تتعرض لها الأطقم والمركبات المدرعة.

وبهدف دعم خطة توسعها وتصنيع وطرح منتجاتها في الإمارات، طوّرت ساب خطاً للإنتاج ومرفقاً للاختبار في الدولة، إضافة إلى مركز للدعم وأقسام للمبيعات والتسويق.

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