5.5 ملايين استخدام للوحة بيانات «الحياة الذكية» بـ«كهرباء دبي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن وصول عدد مرات استخدام لوحة بيانات مبادرة «الحياة الذكية» إلى أكثر من 5.5 ملايين، وعدد مرات استخدام خاصية عرض ومقارنة وتحميل الفواتير إلى ما يزيد على 435.000 مرة.

وذلك منذ إطلاق المبادرة حتى شهر ديسمبر 2020، كما استخدم أكثر من 3000 متعامل خاصية «خارج المنزل» التي تتيح لهم استلام تقارير يومية أو أسبوعية عبر بريدهم الإلكتروني أثناء تواجدهم بعيداً عن المنزل.

وأشاد المتعاملون بخصائص المبادرة المبتكرة المتوفرة بسهولة ويسر على موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي، مشيرين إلى دور المبادرة في تمكينهم من فهم تفاصيل الفاتورة الشهرية بشكل أفضل واتخاذ خيارات ذكية لترشيد ومراقبة الاستهلاك بشكل استباقي ودون الرجوع إلى الهيئة.

كما أثنى المتعاملون على برنامج «نهجي المستدام» الذي أسهم في تقليل استهلاكهم اليومي من خلال مقارنة استهلاكهم مع استهلاك المنازل المماثلة. وأشار المتعاملون إلى أن «متجر ديوا» أتاح لهم تحويل منازلهم إلى منازل ذكية من خلال العروض الحصرية التي يوفرها على أنظمة البيوت الذكية، وأجهزة التحكم بالاستهلاك والأجهزة الموفرة للطاقة والمياه.

ونوه معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، بالدور الجوهري الذي يؤديه المتعاملون لدعم جهود الهيئة الرامية إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة، من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والمحافظة على الموارد الطبيعية الثمينة.

وأضاف معاليه: «تسعى الهيئة إلى تمكين المتعاملين من اتخاذ قرارات ذكية لترشيد الاستهلاك وتوفر لهم خدمات ذكية ومبتكرة ذات قيمة مضافة معتمدة على أحدث التقنيات الإحلالية وممكنات الشبكة الذكية والعدادات لتقليل التكلفة عليهم وخفض الأثر البيئي والبصمة الكربونية. كما تقدم الهيئة برامج توعوية وتحفيزية تؤهل المتعاملين للاستفادة من المعلومات التي توفرها الهيئة بشكل لحظي عبر القنوات الذكية».

تسجيل

للاستفادة من خدمات مبادرة «الحياة الذكية»، يتعين على المتعاملين تسجيل دخولهم إلى حساباتهم الخاصة لدى الهيئة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي وتحديث ملف «أنماط الاستهلاك»، للحصول على نصائح الترشيد التي أعدت خصيصاً لكل متعامل.

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