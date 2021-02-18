«محمد بن راشد للإسكان» تستجيب مع 356 شكوى عبر البث المباشر 2020

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

كشف هيثم الخاجة مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، عن استقبال 356 شكوى من متعاملين، عبر إذاعات البث المباشر في الإمارات، ومنصات التواصل الاجتماعي خلال عام 2020، موضحاً أنه يتم متابعة هذه الشكاوى عبر نظام الشكاوى الموحد في دبي، ويتم إرفاق تقرير للرد عليها بحد أقصى 3 أيام عمل.

وأضاف لـ «البيان»، أن هناك لجنة داخلية للشكاوى في المؤسسة، يعمل بها 5 منسقين مهمتهم بمتابعة إذاعات البث المباشر في أبوظبي والشارقة وعجمان، وإذاعة نور دبي، بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث يتم رصد شكوى المتعامل، ومن ثم الحصول على رقم للتواصل معه، للتعرف أكثر إلى حيثيات شكواه، مبيناً أنه يتم عمل تقرير بذلك، وإرساله للإدارة المعنية في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، لتوفير إجابات واضحة بشأنها، فيما يتم ذلك خلال يومين إلى 3 أيام عمل بحد أقصى، وأنه في حال كانت الشكوى متكررة، فإن المسؤول المعني عنها، يقوم بالرد مباشرة عبر الإذاعة، لتوضيح المستجدات بشأنها.

وقال الخاجة إنه يتم رصد أي شكاوى عبر وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، للتعامل معها بالخطوات والإجراءات ذاتها، التي تتم مع إذاعات البث المباشر، لافتاً إلى أن هذه الشكاوى، يتم جدولتها وإدخالها عبر نظام الشكاوى الموحد لحكومة دبي، وأنه يتم التعامل معها بشكل سريع، وإبلاغ المتعامل بمستجدات والخطوات التي تمت بشأنها.

مبيناً أنه تظل الشكوى مفتوحة مع الإدارات المعنية، وصولاً لحلول لها ترضي المستفيدين من خدمات المؤسسة، أما إذا كانت تحمل صفة الاستفسار، فإنه يتم التجاوب مع المتعامل بشكل لحظي، لتوضيح الإجابات له.

وذكر أن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، تسعى عبر خطتها الاستراتيجية، إلى مواءمة أهدافها مع أهداف حكومة دبي 2021، وذلك لجعل دبي المكان المفضل للعيش، وقد شملت تلك المواءمة، التركيز على عدة محاور استراتيجية، ومن بينها تعزيز الاستجابة، وإسعاد المتعاملين، بما يلبي توقعاتهم واحتياجاتهم، ورفع مؤشر السعادة لديهم، وتعزيز قنوات الاتصال والتواصل معهم، موضحاً أن نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة، وصلت لمؤشرات متقدمة جداً، ما يعكس المجهودات المبذولة لخدمة المتعاملين.

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