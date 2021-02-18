59.8 ألف زيارة تفتيشية نفذتها بلدية دبي خلال يناير

المصدر: دبي- وائل نعيم

نفذت بلدية دبي 59 ألفا و838 زيارة تفتيشية على المؤسسات خلال شهر يناير الماضي وبلغ العدد الكلي للمؤسسات الملتزمة 58 ألفاً و682 مؤسسة، فيما بلغ عدد التنبيهات التي وجهها مفتشو البلدية 801 تنبيه.

ورصد مفتشو بلدية دبي التزاماً كبيراً من قبل المؤسسات الغذائية بالإجراءات والاشتراطات التي وضعتها البلدية لمواجهة «كوفيد-19»، وبلغت نسبة الالتزام خلال الشهر الماضي حوالي 97 %، وتم توجيه إنذارات وإغلاق 93 مؤسسة مخالفة.

جولات يومية

ويقوم مفتشو بلدية دبي بإجراء جولات تفتيشية يومية حرصاً على متابعة جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي اتخذتها في وقت سابق، وتم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، وتتضمن اشتراطات ملزمة يجب اتباعها في تلك المؤسسات، ومن أبرزها التباعد الجسدي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات.

وتقوم بلدية دبي بمتابعة هذه الإجراءات، من خلال فرق التفتيش للتأكد من الالتزام بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها.

وتمثلت أبرز المخالفات التي تم رصدها: في عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء معدات السلامة الشخصية مثل الكمامات والقفازات أثناء تحضير المواد الغذائية، وكذلك عدم استخدام مواد تعقيم وتطهير معتمدة، ويتم إغلاق المؤسسة المخالفة مؤقتاً لحين إزالة سبب المخالفة، وتعديل أوضاعها.

تدقيق

ويحرص مفتشو البلدية على التدقيق خلال زياراتهم الرقابية على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، إضافة إلى التأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء على الأغذية أثناء الاستلام والتحضير والتخزين، والعرض في درجات حرارة صحية، وتطبيق إجراءات النظافة والتعقيم، لمنع حدوث تلوث تبادلي ومكافحة الآفات.

كما تدقق البلدية على كل المؤسسات الغذائية في الإمارة باختلاف أنشطتها، مثل المطاعم والكافتيريات والمقاهي التي تقدم أغذية، والبقالات والسوبرماركت، والمخابز، كما تفتش وتراقب سيارات التوصيل، للتأكد من تعقيمها، والمحافظة على إجراءات السلامة الغذائية بعد كل طلبية، وتغيير عمال التوصيل للكمامة والقفازات بعد كل طلبية.

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