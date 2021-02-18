سعيد الجابري يحصد ذهب أرخميدس للاختراعات

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

لا شيء مستغرباً على رجل وضع مصلحة بلاده نصب عينيه، فجدّ واجتهد لتكون الإمارات في الطليعة، ويرد جزءًا من دَينها عليه، فنال الذهب لتميز اختراعه من بين 344 مخترعاً حول العالم.

حصل المبتكر الإماراتي عامر سعيد الجابري، وهو خريج دراسات أمنية واستراتيجية وتقنية معلومات، على الميدالية الذهبية من الهيئة الفيدرالية الروسية للملكية الفكرية .

وذلك إزاء مشاركته مؤخراً في معرض أرخميدس الدولي للإختراعات والتقنيات الحديثة والمبتكرة في موسكو إزاء اختراعه لمختبر جنائي متنقل يسهم في الكشف عن المعادن والسمات الأمنية المتواجدة في العملات والوثائق، إذ يتضمن على خاصية عزل المعادن ويساهم في الفحص ويعطي إشارة مباشرة بالعلامات المشبوهة. كما حصل أيضاً على دبلوم الاختراع من الهيئة ذاتها

تميز

وفي هذا الإطار قال المبتكر المواطن عامر الجابري في حديثه لـ «البيان»: «يزخر مجتمعنا الإماراتي بالكوادر المتميزة والقادرة على المنافسة في مجالات الابتكار، وفي هذا المنطلق شاركت مؤخراً في معرض أرخميدس الدولي للإختراعات والتقنيات الحديثة والمبتكرة في موسكو بعرضي لابتكار المختبر الجنائي المتنقل وهو نظام يدوي وكهرومغناطيسي سهل الاستخدام، فمن خلاله يمكن الكشف عن المعادن والسمات الأمنية المتواجدة بالعملات والوثائق، وفيه أيضا خاصية بحيث يعزل المعادن ويساهم في الفحص، ويعطي إشارة بالعلامات المشبوهة.

إضافة إلى أن المختبر المصغر تم تزويده بخاصية الإضاءة للكشف عن العلامات المائية والأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء، كما يعمل على جميع أنواع العملات الورقية والوثائق، ويظهر علامات تأمين العملة وعجينة الورقة وألوانها، ومزود أيضا بعدسة مكبرة لرؤية تفاصيل الوثائق والأوراق النقدية.

اختراع

كما حصلت أيضا على دبلوم الاختراع من الهيئة الفدرالية الروسية للملكية الفكرية ومنحت لي من رئيس لجنة التحكيم الدولية في موسكو». وتجدر الإشارة إلى أن الجابري أطلق سابقاً اختراع جهاز قارئ مبتكر يقوم بقراءة وفحص الجوازات ووثائق السفر في آن واحد .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز