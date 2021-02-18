تعاون بحثي بين «تريندز» ومركز الشباب العربي

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّع «مركز تريندز للبحوث والاستشارات»، مذكرة تفاهم مع «مركز الشباب العربي»، لتعزيز التعاون البحثي والعلمي. وتنص المذكرة على تعاون الطرفين في إعداد البحوث والدراسات.

خاصة في القضايا المتعلقة بالشباب، إلى جانب التعاون في إجراء المسوحات الميدانية واستطلاعات الرأي العام التي تستهدف التعرف على أولويات الشباب العربي. كما تتضمن المذكرة تعاون «تريندز» و«مركز الشباب العربي» في تطوير وتصميم البرامج التدريبية، التي تسهم في تأهيل الشباب والارتقاء بقدراتهم البحثية والعلمية والمعرفية.

ويعد مركز الشباب العربي منصة فريدة تحتضن الشباب المبدع، وتزرع الأمل في نفوس الشباب، وتستثمر في طاقاتهم لإعداد قيادات عربية شابة واعدة، كما يركز على تمكين الشباب العربي عبر تطوير المبادرات الهادفة والتعاون مع الحكومات العربية لتنشئة جيل من القيادات العربية الشابة القادرة على بناء مستقبل أفضل للعالم العربي.

كما يقوم المركز بإصدار دراسات وتقارير حول واقع الشباب العربي وأهم التوجهات المستقبلية حول سلوكيات الشباب وتطلعاتهم والبيانات حولهم، وتوفر هذه الدراسات المعلومات والبيانات اللازمة لتطوير البرامج التي تمكّن الشباب العربي.

ويأتي توقيع «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» لهذه المذكرة في إطار حرصه على الانفتاح على المؤسسات الأكاديمية والبحثية، بما يخدم القضايا التي تعزز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، وضمن خطته السنوية لعام 2021 التي تستهدف إنشاء شبكة علاقات واسعة وبناء شراكات استراتيجية وثيقة مع أهم مراكز البحوث والدراسات ومراكز دعم القرار العالمية والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

وقد وقّع «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» منذ بداية عام 2021 اتفاقيات ومذكرات تعاون مع العديد من المراكز البحثية في الداخل والخارج، كان أبرزها اتفاقية تعاون مع «أكاديمية ربدان» في الموضوعات البحثية والعلمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة في القضايا السياسية والأمنية والدفاعية.

كما أبرم المركز مذكرة تعاون مع المجلس الروسي للشؤون الدولية بهدف تعزيز التعاون العلمي والبحثي والأكاديمي، وتبادل الخبرات العلمية والمهنية والإصدارات والاستفادة من قاعدة البيانات والمعلومات المتاحة لكل منهما، وإقامة المشروعات البحثية وتنظيم الفعاليات في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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