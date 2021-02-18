مركز شرطة دبي الصحي يواصل جهوده في تقديم لقاح فيروس «كورونا»

المصدر: دبي - البيان

بناءً على توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، بتوفير خدمة التطعيم بجرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا «كوفيد 19» إلى الموظفين وذويهم بسهولة ويسر في أماكن عملهم وعبر النزول الميداني لها، تواصل الطواقم الطبية العاملة في مركز شرطة دبي الصحي جهودها في تقديم جرعات اللقاح.

وأكد المقدم طبيب استشاري دكتور بدر سلطان بن قبا، مدير مركز شرطة دبي الصحي، أن الطواقم الطبية في المركز والبالغ عددها 159، ساهمت في مساندة جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا، وتعزيز المناعة المكتسبة من خلال تقديم اللقاح عبر 7 مراكز وعيادات على مستوى القوة، وعبر زيارة كبار المواطنين في أماكن سكنهم، إلى جانب تقديم التطعيم إلى الموظفين في المراكز الشرطية من خلال النزول الميداني لها.

ولفت إلى أن شرطة دبي تحرص كل الحرص ضمن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في السعي نحو الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم بجرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مبيناً أن هناك إقبالاً من الموظفين العسكريين والمدنيين الراغبين في الحصول على اللقاح في المراكز السبعة.

وأثنى المقدم ابن قبا على جهود كافة الطواقم الطبية العاملة على تقديم التطعيم إلى كافة الموظفين وذويهم وتقديم التعليمات والإرشادات الطبية والفحوص ذات الصلة.

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