النيابة العامة للدولة: الإبلاغ عن الإصابة بـ«كورونا» إلزامي

المصدر: (أبوظبي - وام)

أكدت النيابة العامة للدولة - من خلال تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي أن الإبلاغ عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» إلزامي. وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمواد 32 و33 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية.

والتي نصت على أنه يجب على المصاب عند معرفة إصابته بمرض من الأمراض الواردة بالجدول رقم «1» المرفق بهذا القانون والمخالطين له، التوجه إلى الوزارة أو الجهة الصحية لتلقي العلاج والمشورة والتوعية بمخاطر الإصابة وطرق انتقال العدوى كما على المصاب عند معرفة إصابته بمرض من الأمراض الواردة بالجدول رقم «1» المرفق بهذا القانون، الالتزام بالتدابير الوقائية وتنفيذ الوصفات الطبية والتقيد بالتعليمات التي تعطى له، بهدف الحيلولة دون نقل العدوى إلى الآخرين. ويعاقب من يخالف ذلك طبقاً للمادة 38 من ذات القانون بالحبس، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تتجاوز خمسين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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