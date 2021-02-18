10 خدمات إلكترونية الأكثر استخداماً بين متعاملي وزارة تنمية المجتمع

المصدر: دبي-نورا الأمير

حدد موقع وزارة تنمية المجتمع 10 خدمات الكترونية هي الأكثر استخداماً، والتي تم تقديمها بواسطة متعاملين مع الوزارة يتصدرها (شهادة لمن يهمه الأمر)، وطلب مساعدة اجتماعية. وتوفر الوزارة حزمة خدمات الكترونية للمتعاملين معتمدة نهجاً مستداماً لتطوير آلية تقديم الخدمات الإلكترونية والذكية، بفكر استباقي،، لمنح جميع المتعاملين والمستفيدين من خدماتها، مزيداً من الإجراءات التيسيرية، والخدمات النوعية التي تحقق التوجهات الحكومية الذكية، وتلبي التطلعات التنموية بشكل تام.

وقد وصل عدد الطلبات المقدمة لإصدار (شهادة لمن يهمه الأمر) وفقاً للموقع الرسمي خلال العام الجاري 5271 طلباً، تلاها 1377 طلب مساعدة اجتماعية و805 طلبات تجديد بطاقة أصحاب الهمم.

وتلقت الوزارة 702 طلب جديد للمنحة، و586 طلباً لإصدار بطاقة أصحاب الهمم الجديدة، يقابلها 37 طلب إصدار بطاقة أصحاب همم بدل فاقد أو تالف، كما تلقت الوزارة 22 طلب انضمام للأسر المنتجة، و22 طلب وظيفة خاصة بأصحاب الهمم، كما ورد لها 16 استفساراً.

وكان العام الماضي قد شهد تقديم 33088 طلب إصدار (شهادة لمن يهمه الأمر)،و 6558 طلب مساعدة اجتماعية، و4882 طلب تجديد بطاقة أصحاب الهمم، قابلها 4459 طلباً جديداً لبطاقة أصحاب الهمم، و3558 طلب منحة جديد، بينما ردت الوزارة على 427 استفساراً ورد لها

بينما تلقت في العام المنصرم 147 طلب استشارة أسرية، و144 طلباً جديداً لحضور عرس جماعي.

وأعلنت الوزارة في ديسمبر الماضي اعتماد خدمة «العقد الذكي لمنح الزواج» ضمن مجموعة خدماتها في «منظومة البلوك تشين )تسهيلا على الشباب المقبلين على الزواج لإتمام الإجراءات بسهولة ويُسر وبحلول إلكترونية وذكية، حيث تعمل الخدمة تدقيق كافة مراحل طلب منحة الزواج، واستيفاء المتطلبات والاشتراطات، من طالب المنحة.

تذكير

يذكر أن الوزارة قد توقفت فعلياً، وبشكل كامل، عن استلام الوثائق الورقية في مراكز سعادة المتعاملين التابعة لها، واعتماد الوثائق الرقمية بدلاً عنها، في إطار سعي الوزارة لتنظيم تدفق المتعاملين وإعفاء المزيد منهم، لا سيما كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وسواهم من الفئات الأخرى.

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