محمد الشرقي يطّلع على خطط مركز الفجيرة للمغامرات

المصدر: الفجيرة- وام

اطلع سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، على خطط عمل مركز الفجيرة للمغامرات، ومشاريعه المُستقبلية خلال العام 2021.

اجتماع

جاء ذلك خلال اجتماع سموه في مكتبه بالديوان الأميري، مع مجلس إدارة المركز، حيث تعرّف سمو ولي العهد على ما تم إنجازه من مشاريع واتفاقيات، تتعلق بعمل المركز خلال العام الماضي، ووقف على أبرز التحديات التي واجهت سير العمل ومراحل إنجازها وتخطيها.

واستمع سموه لشرح واف ومفصل من سعيد المعمري مدير مركز الفجيرة للمغامرات، حول أهم المشاريع التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

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