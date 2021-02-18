المصدر: دبي- البيان

استقبلت المؤسسة الاتحادية للشباب، أكثر من 400 طلب لعضوية مجالس الشباب المحلية على مستوى الدولة، في دورتها الخامسة، والتي تهدف إلى الاستفادة من طاقات وأفكار إبداعية شبابية جديدة، تعزز مكتسباتها وإنجازاتها بمسيرة تمكين الشباب الإماراتي، من المساهمة الفاعلة في خدمة مسيرة تقدم وازدهار دولة الإمارات، وصولاً إلى تحقيق الخطط والأهداف الاستراتيجية الوطنية، خلال الخمسين عاماً المقبلة.

وبعد عملية فرز أولية، اشتملت على دراسة معمقة لجميع الطلبات المقدمة، للتأكد من استيفاء المتقدمين الشروط الخاصة بعضوية هذه المجالس الشبابية، اختارت لجنة تحكيم مختصة، تضم مجموعة ممثلين عن المؤسسة الاتحادية للشباب، ومن المجالس التنفيذية في حكومات أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة والفجيرة 12 مترشحاً عن كل إمارة، فيما جرى اختيار 10 مترشحين، بعد الانتهاء من عملية الفرز النهائية.

وفي مرحلة متقدمة من عملية فرز واختيار القائمة النهائية لأعضاء مجالس الشباب المحلية، والتي ستضم 7 أعضاء لكل مجلس بكل إمارة، ومن المقرر الإعلان عنها قبل نهاية شهر فبراير الجاري، سيخضع جميع المرشحين لمجموعة اختبارات مدروسة، هدفها معرفة قدرتهم على المساهمة الفاعلة في تعزيز نموذج العمل مع الشباب في دولة الإمارات، وتشتمل المرحلة على اختبار كتابي، ومقابلات شخصية مع المتنافسين، كما تتضمن عملية تقييم جماعية، للتعرف إلى أفكارهم الإبداعية الرامية لتطوير المجالس الشبابية، وتعزيز دورها بخدمة الشباب.

تمكين

وقالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب، رئيس المؤسسة الاتحادية للشباب: «إن تمكين الشباب والاستفادة الأمثل من طاقاتهم وقدراتهم الإبداعية، محور رئيس في الاستراتيجية والأجندة الوطنية للشباب، التي تعكس توجيهات القيادة الرشيدة، واهتمامها المتواصل بالعمل على توفير كافة أوجه الدعم والرعاية للمواهب الشابة، انطلاقاً من إيمانها بدورهم الحيوي والمهم في صناعة مستقبل مشرق».

منصة

وقال سعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب: «شكلت مبادرة «مجالس الشباب المحلية»، منذ إطلاقها منصة لتمكين الشباب ودعمهم، والاستفادة من مهاراتهم وأفكارهم لتعزيز النموذج الإماراتي في العمل مع الشباب، ويأتي تشكيل المجالس المحلية بدورتها الخامسة، من منطلق حرصنا الدائم على رفدها بكفاءات وطاقات وقدرات شابة جديدة».

تفاصيل

تتكون مجالس الشباب المحلية من 7 مجالس موزعة على إمارات الدولة (أبوظبي، دبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة والفجيرة)، ومجلسين فرعيين في مدينة العين ومنطقة الظفرة، ويضم كل مجلس من هذه المجالس، 7 أعضاء، ويتعين على الراغبين بالتقدم لعضويتها، أن تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 35 سنة، وأن يكون لديهم اطلاع على السياسات الشبابية، ومعرفة كاملة بالاستراتيجيات الوطنية المعنية بتمكين الشباب، وتفعيل دورهم في مسيرة التنمية، كما يتعين عليهم أيضاً امتلاك إنجازات أكاديمية ومهنية، ومساهمات مجتمعية فاعلة.

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