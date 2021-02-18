مكانة عالمية رائدة لـ«آيدكس ونافدكس2021»

المصدر: أبوظبي - وام

أكد اللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشي الوكيل المساعد للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية بوزارة الدفاع ونائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي «آيدكس ونافدكس2021» أن مشاركة 59 دولة تضم تحت مظلتها أكثر من 900 شركة في الدورة الحالية من المعرضين تجسد ثقة المجتمع الدولي في قدرة الإمارات على تنظيم أحد أهم الأحداث العالمية في قطاع الدفاع والأمن في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي يمر بها العالم جراء جائحة «كورونا».

ويقام المعرضان تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» خلال الفترة ما بين 21 ولغاية 25 فبراير الجاري.

ولفت البلوشي إلى أن المعرضين سيشهدان حضوراً دولياً كبيراً إذ تم دعوة أكثر من 97 دولة حول العالم وتم استلام رسائل ترحيب من معظم الدول بحضور حفل الافتتاح وبتمثيل رفيع المستوى من وزراء دفاع ورؤساء أركان وأصحاب القرار.

وأشار في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام» إلى مشاركة 5 دول جديدة في معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2021 للمرة الأولى في المنطقة تجمع تحت مظلتها 69 شركة تستعرض أحدث التكنولوجيا المتطورة في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية ما يعكس المكانة العالمية الرائدة للمعرضين ودورهما المؤثر في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية على مستوى العالم.

مشاركة

ونوه بأن زخم المشاركة في الدورة الحالية من معرضي «آيدكس» و«نافدكس» جاء بناء على عاملين أساسيين وهما رغبة الدول في دخول مرحلة التعافي لما بعد «كوفيد-19» وتعزيز الاقتصاد العالمي من خلال الصناعات الدفاعية والأمنية إضافة إلى الثقة الكبيرة في إمكانات الإمارات في تنظيم الحدث والمدعومة ببنية تحتية متطورة وقادرة على تحقيق الفارق.

وأوضح أن حفل افتتاح معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2021 سيجسد استعدادات الإمارات وطموحاتها للخمسين عاماً المقبلة تزامناً مع يوبيلها الذهبي ورؤية القائد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» لمستقبل الإمارات في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية وعلوم الفضاء حيث سيتم نقل الحدث مباشرة من خلال المنصات العالمية.

وأشار البلوشي إلى أن أكثر من 144 شركة وطنية تشارك في المعرضين تحت مظلة جناح الإمارات الذي يعد الأكبر من حيث المساحة والذي يليه جناح الولايات المتحدة الأمريكية يليه جناح المملكة العربية السعودية يليه جناح جمهورية الصين الشعبية ثم جناح جمهورية فرنسا.

وأضاف أن جناح الإمارات تقوده شركتا «توازن» و «ايدج» من حيث المشاركات إذ يضم جناح «ايدج» تحت مظلته أكثر من 26 شركة متخصصة في جميع قطاعات الصناعات الدفاعية والأمنية لاستعراض إمكاناتها وقدراتها والأنظمة الحديثة والمتطورة في هذا القطاع الحيوي والتي ستكون متاحة للزوار والاطلاع عليها.

وقال البلوشي إن طائرة «B250» من كاليدس الشركة الإماراتية تشارك بأنظمة حديثة ومتطورة إضافة إلى آلية «الوحش» المجهزة بأنظمة دفاعية، وآلية الاستطلاع الخفيفة «LRV» وآلية القتال الخفيفة «MCAV-20» اللذين يعرضان للمرة الأولى في «آيدكس».

قدرات

ولفت البلوشي إلى أنه تم إنشاء ميدان مخصص لعرض قدرات وإمكانات آليات الشركات المشاركة في الحدث لإظهار قدراتها على المناورة أمام الزوار وفي تضاريس مختلفة تحاكي الطبيعة بما يعزز من تجربة المشاركين والزائرين على حد سواء.

وأوضح نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس» أنه تم إنشاء «حوض جاف» للمرة الأولى في معرض نافدكس بطول 110 أمتار وبعرض 40 متراً وذلك في ظل زيادة مساحة معرض الدفاع البحري مقارنة بالدورات السابقة وإبداء الدول المشاركة الحضور إلى رصيف نافدكس وإتاحة الفرصة للزوار للاطلاع على سفنهم وإمكاناتهم إضافة إلى إتاحة الفرصة لطواقم السفن الحربية المشاركة للتعرف على أحدث التكنولوجيا المتطورة في قطاع الدفاع البحري بمعرض نافدكس 2021.

ونوه إلى أن معرض الدفاع البحري نافدكس 2021 سيشهد تدشين القوات البحرية الإماراتية وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل عدداً من الزوارق الحربية الجديدة والمتطورة.

وقال البلوشي إن اللجنة العليا المنظمة لمعرضي آيدكس ونافدكس 2021 اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان صحة وسلامة العارضين والمشاركين والزوار، وأشار إلى أن دولة الإمارات تتمتع ببنية تحتية متينة ومؤهلة لاستضافة الأحداث والفعاليات الكبرى على مستوى العالم وفق أعلى المعايير، لافتاً إلى أن المعرضين سيكونان امتداداً لنجاحات الدولة في تنظيم هذا الحدث العالمي في ظروف استثنائية يشهدها العالم لتؤكد الإمارات دائما إنها لا تعرف المستحيل.

عروض

وأضاف البلوشي أن معرضي آيدكس ونافدكس سيشهدان إقامة العروض البحرية على القناة المائية أمام «نافدكس» والعروض البرية في منطقة آيدكس أمام المنصة الرئيسية إضافة إلى العروض الجوية التي ينفذها فريق الفرسان في محيط المعرضين وذلك بشكل يومي.

ولفت إلى أن مؤتمر الدفاع الدولي 2021 المصاحب لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس» سيقام للمرة الأولى بصورة هجينة في 20 فبراير الجاري قبيل المعرضين بيوم واحد ليجمع الخبراء والمتخصصين من جميع أنحاء العالم على أرض الواقع في مركز أدنوك للأعمال وبشكل افتراضي لمناقشة آثار الابتكار على قطاع الصناعات الدفاعية وحماية التكنولوجيا واستغلالها الأمثل في عصر الثورة الصناعية الرابعة.

جدير بالذكر أنه يجري تنظيم معرضي «آيدكس» و«نافدكس» ومؤتمر الدفاع الدولي 2021 من قبل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» بالتعاون مع وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة.

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