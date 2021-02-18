«توازن» يعرض رؤيته عن الابتكار الدفاعي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مجلس التوازن الاقتصادي «توازن» عن مشاركته في فعاليات مؤتمر الدفاع الدولي 2021 المصاحب لمعرضي «آيدكس ونافدكس».

ويشارك طارق عبد الرحيم الحوسني الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي في أعمال الجلسة الثالثة، التي ستتناول سبل تعزيز جوانب البحث والتطوير في الصناعات الدفاعية، في ظل التغيرات المتسارعة وتنامي مرونة صناعة الدفاع.

وسيناقش الحوسني مع متحدثين آخرين إمكانات البحث والتطوير في قطاع الدفاع ومجموعة التقنيات المستقبلية المتاحة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، والتطبيقات المدنية التي يمكن لهذه الأبحاث أن تدعمها. ومن المنتظر أن يستعرض الحوسني رؤية مجلس التوازن الاقتصادي حول الاستثمار في البحث والتطوير في الصناعة الدفاعية والابتكار الدفاعي، معرجاً على بعض التحديات الرئيسية لجهود البحث والتطوير في هذا القطاع الحيوي.

من جهته قال مطر علي الرميثي، الرئيس التنفيذي لوحدة التطوير الاقتصادي في مجلس التوازن الاقتصادي «توازن»: إن هذا المؤتمر يمثل ثمرة تعاون بناء بين مختلف الجهات والقطاعات لبناء قاعدة صناعية تكنولوجية قادرة على استيعاب وتوطين التكنولوجيا المتقدمة والبناء عليها وتطويرها، بما يخدم القطاعات الاقتصادية الوطنية المختلفة، مؤكداً أن «توازن» تتطلع للاستفادة من مخرجات هذا المؤتمر، الذي يستضف نخبة من الخبراء والمفكرين والعسكريين المختصين في مجال تطوير الصناعات الدفاعية والقطاعات المرتبطة بها.

وأوضح الرميثي أن مجلس التوازن الاقتصادي ساهم بشكل فاعل ومؤثر في دعم وتعزيز جهود البحث والتطوير في القطاع الدفاعي والأمني، كما حقق نجاحات متميزة ونوعية في مجال نقل التكنولوجيا المتطورة وتكييفها، بما يخدم احتياجات ومتطلبات الشركاء الاستراتيجيين في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية.

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