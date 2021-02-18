بحث إعداد نظام متكامل لإدارة وثائق «كهرباء الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

بحث سعيد بالجيو السويدي، رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، مع وفد من هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف برئاسة صلاح سالم المحمود، مدير عام الهيئة، مشروع إعداد نظام متكامل وشامل لإدارة الوثائق الخصوصية لهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، من خلال وضع خطط التصنيف، ومدد الاستبقاء، وصولاً إلى عملية تطبيق النظام.

وذلك بعد تشكيل لجان وفرق عمل مشتركة بين الجانبين، كما تم خلال الزيارة مناقشة آليات ترحيل وثائق «كهرباء الشارقة» المعنية بالحفظ الدائم، بناء على أهميتها التاريخية والقانونية، لأمانة الوثائق لحفظها وحمايتها من عوامل الضياع والتلف، إذ تتسم الأمانة بالاشتراطات والإجراءات اللازمة لضمان توفير بيئة مناسبة لحفظ الوثائق فيها وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

واستعرض رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة توجهات الهيئة في مجال تطوير الحفظ والأرشفة والتحول الإلكتروني في متابعة الوثائق، مؤكداً سعي الهيئة لتطبيق نظام متكامل لإدارة وثائقها.

تثمين

وثمن صلاح المحمود جهود «هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة» في سعيها نحو إطلاق المبادرات واستحداث الآليات لحفظ وتداول وثائقها.

حضر الاجتماع من هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة المهندس إيمان الخيال مدير إدارة تقنية المعلومات ومحمد عبدالله مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير وعمر محمد موسى مدير المكتب التنفيذي وخولة الفردان وفاطمة محمد علي من إدارة التسويق وأسماء يوسف من إدارة تقنية المعلومات ومريم القصير من إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير وعبدالرحمن جلال من السكرتارية، ومن هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف أسماء ناصر، مدير إدارة الوثائق والأرشيف، ميساء المقرب مدير إدارة الخدمات المساندة وتريم الشامسي نائب مدير إدارة تقنية المعلومات، ومريم المنصوري، رئيس قسم الأرشفة الحكومية، وأسماء عزان بن خادم تنفيذي أرشفة وعمر الخطيب تنفيذي إعلام.

جهود

أشاد رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة بجهود هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف في حفظ الوثائق الحكومية لإمارة الشارقة، من خلال تطوير معايير التوثيق والأرشفة بما يتلاءم مع احتياجات كل جهة على حدة، بناء على طبيعة أعمالها، ووثائقها، ومنهجية عملها، مؤكدًا حرصه على مد جسور التعاون مع «الشارقة للوثائق» وضرورة تبادل الخبرات والمعلومات من أجل تحقيق أعلى معايير التوثيق والأرشفة.

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