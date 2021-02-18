رئيس البرلمان العربي يزور مركز محمد بن راشد للفضاء

المصدر: دبي- البيان

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أن دولة الإمارات سجلت باسم العرب إنجاراً عالمياً بوصول «مسبار الأمل» إلى كوكب المريخ، بما من شأنه توطيد الريادة ‏العربية في علوم الفضاء ‏والتكنولوجيا.‏

جاء ذلك خلال زيارته مركز محمد بن راشد للفضاء، بحضور ضرار بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي والمدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، حيث اطلع على آخر المبادرات والإنجازات التي حققتها الإمارات في مجال الاستثمار في علوم الفضاء.

وأشاد العسومي بالكوادر الوطنية الإماراتية، التي أصبحت نموذجاً ملهماً للشباب العربي في العمل من أجل مستقبل أفضل للعالم.

واستمع رئيس البرلمان العربي إلى شرح من يوسف حمد الشيباني مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء حول برنامج الإمارات للفضاء، الذي تضمن تطوير الأقمار الصناعية، واستكشاف المريخ عبر «مسبار الأمل» في مشروع يمتد إلى سنة 2117، وبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، وغيرها من المبادرات العلمية.

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