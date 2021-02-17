تنويه مهم من شرطة أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

نوهت شرطة أبوظبي إلى أن مخالفة السماح لطفل يقل عمره عن عشر سنوات بالجلوس في المقعد الأمامي للمركبة الغرامة 400 درهم .

وقالت شرطة أبوظبي عبر تويتر: القانون رقم (5) لسنة 2020م بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي مخالفة السماح لطفل يقل عمره عن عشر سنوات بالجلوس في المقعد الأمامي للمركبة الغرامة 400 درهم

وأضافت: القيمة المالية لفك حجز المركبة 5,000 درهم على أن يتم حجز المركبة إلى حين دفع القيمة المالية لفك الحجز ولمدة اقصاها ثلاثة أشهر وفي حال عدم سداد المستحقات تحال المركبة للبيع في المزاد العلني.

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